Chine

Attaque au couteau dans une école: 39 blessés

Un homme a attaqué avec une arme blanche des enfants dans une école primaire, dans le sud de la Chine. Au total, 37 élèves sont blessés ainsi que deux adultes.

«Trente-sept élèves sont légèrement blessés, et deux adultes souffrent de blessures plus graves. Tous ont été pris en charge par les hôpitaux et leur vie n’est pas en danger», a-t-elle précisé.