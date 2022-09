Suisse : Attaque au couteau de Lugano: le verdict va tomber

Âgée de 29 ans, la jeune femme, dont le tribunal ne souhaite pas que le nom soit publié, est jugée pour «tentatives répétées d’assassinat» et violation de l’article de la loi fédérale interdisant les groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique. Il lui est en particulier reproché d’avoir agi dans le but «de commettre un acte terroriste» au nom de l’EI.