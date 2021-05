Brésil : Attaque au couteau meurtrière dans une crèche

Deux employées et trois enfants en bas âge ont été tués mardi à l’arme blanche dans le sud du Brésil. L’assaillant est un jeune homme de 18 ans.

Trois enfants en bas âge et deux employées d’une crèche ont été tués mardi par un jeune homme de 18 ans armé d’un couteau dans l’État brésilien de Santa Catarina (sud), a annoncé la police locale.

«Un homme de 18 ans a fait irruption dans une crèche muni d’une arme blanche et a attaqué des enfants et des employés. Deux adultes et trois enfants sont morts», a annoncé la Police militaire dans un communiqué.