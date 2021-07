Irak : Attaque aux drones piégés contre l’aéroport international d’Erbil

Aucun dégât ni blessé n’a été rapporté pour l’instant, alors que les intérêts américains en Irak sont la cible d’attaques répétées ces derniers mois.

Une attaque aux «drones piégés» a été menée mardi soir contre l’aéroport international d’Erbil, proche du consulat américain de cette ville du nord de l’Irak, a indiqué l’unité antiterroriste du Kurdistan irakien dans un communiqué. L’attaque, qui s’est déroulée vers 19 h 30 GMT (21 h 30 suisses), n’a pas fait de blessés ni de dégâts matériels, et les pompiers ont maîtrisé un début d’incendie, a précisé le communiqué.

Les intérêts américains en Irak sont la cible d’attaques répétées et de plus en plus rapprochées ces derniers mois. Lundi, un drone piégé qui visait l’ambassade américaine à Bagdad a été abattu, quelques heures après une attaque à la roquette contre une base abritant des soldats américains dans l’ouest de l’Irak. Les États-Unis accusent systématiquement les factions pro-Iran d’être responsables de ces opérations.