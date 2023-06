Twitter: un bug a favorisé la diffusion des vidéos de l'attaque

Twitter a développé un outil informatique pour empêcher que des utilisateurs republient des «contenus déjà identifiés comme illégaux», mais cet outil a dysfonctionné lors de l’attaque au couteau en France, à Annecy, qui a fait six blessés dont quatre très jeunes enfants, selon un courriel du régulateur des médias que l’AFP a consulté. Cet outil a «mal fonctionné le 8 juin (jour de l’attaque, ndlr) et les jours suivants» et a laissé «s’opérer des remises en ligne des contenus vidéo montrant les agressions», selon ce courriel du régulateur français, l’Arcom. L’autorité a reçu ces explications mercredi lors de l’audition de la directrice des affaires publiques de Twitter pour la France, Claire Dilé, puis a envoyé ce courriel d’information à la Commission européenne. L’Arcom est en effet appelée à devenir l’autorité référente pour la France lorsque la réglementation européenne sur les services numériques (DSA) entrera en vigueur.