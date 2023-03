Lutte contre le terrorisme: Attaque de Morges: le Ministère public de la Confédération épinglé

De Quattro recalée aux États

La conseillère nationale Jacqueline de Quattro (PLR/VD) avait rebondi au Parlement à Berne après le meurtre au couteau de Morges en septembre 2020: «Le meurtrier présumé était sorti de prison en juillet sur la base d’une expertise psychiatrique favorable. Or, le Service de renseignement de la Confédération et le Ministère public de la Confédération avaient tous deux identifié l’agresseur comme dangereux pour la sécurité publique. Néanmoins, c’est l’avis seul du psychiatre qui a été requis et retenu». Elle a déposé ainsi une motion demandant qu’en pareil cas «une deuxième expertise psychiatrique indépendante soit ordonnée». Le Conseil national avait adopté sa motion le 22 septembre 2022, par 100 voix à 78. Mais le conseil des États a refusé cette motion ce mardi. Le président de la commission ad hoc, Carlo Sommaruga (PS/GE), et la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider estiment que le droit en vigueur suffit. Depuis le dépôt de la motion, la nouvelle loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme est également entrée en vigueur.