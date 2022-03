Arabie saoudite : Attaque des Houthis contre une installation d’Aramco

Les rebelles Houthis ont attaqué un site du groupe pétrolier saoudien Aramco, plus gros producteur mondial de pétrole.

Saudi Aramco est la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures. Elle possède la quasi-intégralité des ressources en hydrocarbures du royaume et est la première compagnie pétrolière mondiale en termes de production.

Les rebelles ont aussi visé une usine de désalinisation à Al-Shaqeeq, selon un communiqué de la coalition, cité par l’agence de presse saoudienne (SPA). La coalition a indiqué que quatre drones avaient été interceptés et détruits dans le sud près du Yémen. Cette région est régulièrement la cible d’attaques de drones et de missiles Huthi. Elle a ensuite annoncé que la centrale électrique de Dhahran Al-Janoub, près de Jizan, avait également été attaquée. La SPA a publié des photos et un clip vidéo montrant des pompiers luttant contre un incendie sur le site.