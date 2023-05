Somalie: Attaque des shebab contre une base militaire de l’Union africaine

Dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU en février, le secrétaire général Antonio Guterres a affirmé que 2022 avait été l’année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis 2017. AFP

Les islamistes radicaux shebab ont mené vendredi une attaque, dont le bilan reste inconnu, contre une base tenue par des soldats ougandais de la force de l’Union africaine en Somalie (Atmis) dans le sud du pays. L’assaut contre la base de Bulo Marer, située à 120 kilomètres au sud-ouest de la capitale Mogadiscio, a débuté «vers 05 h 00 du matin» (02 h 00 GMT) à l’aide d’une voiture piégée et de kamikazes, a détaillé le commandement de la Mission africaine de transition en Somalie (Atmis) dans un communiqué.

«Des combats entre les terroristes et les soldats de l’Atmis ont suivi. Des renforts de l’unité d’aviation de l’Atmis et des alliés ont réussi à détruire les armes en possession des militants shebab», ajoute l’organisation, qui communique rarement sur le bilan des attaques visant ses troupes. Le porte-parole de l’armée ougandaise Félix Kulayigye a confirmé dans un communiqué une attaque «au petit matin» contre cette base abritant certaines de ses troupes participant à l’Atmis, sans évoquer non plus de bilan humain.

«Il y a eu de violents combats. Les forces de l’UA et les forces somaliennes ont repoussé les assaillants et la situation est revenue à la normale», a détaillé à l’AFP Mohamed Yerow Hassan, commandant de l’armée somalienne, confirmant l’usage d’un «véhicule avec des explosifs». L’attaque a été revendiquée par les shebab, qui ont affirmé avoir «occupé» la base et fait de nombreuses victimes. Les États-Unis «condamnent fermement» cet acte, a fait savoir dans un communiqué le porte-parole du département d’État, Matthew Miller. Le pays «se tient aux côtés de la Somalie et de l’Union africaine dans le combat visant à vaincre le terrorisme et à assurer la paix et la stabilité au peuple somalien», a-t-il ajouté.

«Guerre totale»

Les shebab, affiliés à Al-Qaïda, combattent depuis plus de quinze ans le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale, afin d’instaurer la loi islamique en Somalie. Pour contrer cette insurrection, l’Union africaine a déployé en 2007 une force composée de 20'000 militaires, policiers et civils venus d’Ouganda, du Burundi, de Djibouti, d’Éthiopie et du Kenya, baptisée Amisom. L’Atmis a pris le relais de l’Amisom en avril 2022, avec pour objectif de céder l’entière responsabilité de la sécurité du pays aux forces somaliennes fin 2024.

Chassés des principales villes en 2011-2012, les shebab restent solidement implantés dans de vastes zones rurales, d’où ils continuent de mener des attentats contre des cibles sécuritaires et civiles. En mai 2022, ils ont lancé une attaque d’envergure contre une base tenue par des soldats burundais de l’Atmis au nord de Mogadiscio.

121 morts lors d’un attentat en octobre 2022

Ni les autorités somaliennes, ni l’UA n’ont donné de bilan mais des sources militaires burundaises ont fait état auprès de l’AFP de 45 soldats tués ou manquant à l’appel. Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a déclaré une «guerre totale» contre les shebab et lancé en septembre une offensive militaire, appuyée par l’Atmis et par des frappes aériennes américaines.

Ces opérations ont permis de reconquérir de vastes territoires du centre du pays. Mais les shebab continuent de mener des attentats sanglants en représailles. Le 29 octobre 2022, deux voitures piégées ont explosé à Mogadiscio, tuant 121 personnes et en blessant 333, l’attaque la plus meurtrière en cinq ans dans le pays. Dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU en février, le secrétaire général Antonio Guterres a affirmé que 2022 avait été l’année la plus meurtrière pour les civils en Somalie depuis 2017, en grande partie à cause des attaques des shebab.