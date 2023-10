Un couple et son chien tués par un grizzly au Canada

Vendredi vers 17 h, Colin a reçu un message émanant du dispositif GPS du couple. Doug et Jenny étaient arrivés sur leur lieu de campement et étaient en train de s’installer. Tout allait bien. Plus tard dans la soirée, la situation a pris une tournure dramatique quand trois mots extrêmement inquiétants se sont affichés sur le téléphone de Colin. «Attaque ours grave», a-t-il pu lire. «Je savais que quelque chose de sérieux était en train de se passer, mais je n’avais pas beaucoup d’informations», confie l’oncle de Doug.

«Il y a eu une lutte»

Non loin de là, un grizzly a été localisé et abattu alors qu’il s’apprêtait à charger les secouristes. Il s’agissait d’une femelle âgée de plus de 25 ans. Sur le campement du couple, les rangers ont constaté que la nourriture avait été rangée correctement, de manière à ne pas attirer les animaux. «Ils adoraient l’arrière-pays et étaient deux des personnes les plus prudentes que je connaisse. Ils connaissaient le protocole relatif aux ours et le suivaient à la lettre. Ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment», estime Colin.