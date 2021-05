Etats-Unis : Attaque du 6 janvier: la Garde nationale quitte le Capitole

Près de cinq mois après le 6 janvier où plusieurs centaines des partisans de Donald Trump avaient violemment attaqué le Capitole, la Garde nationale quitte Washington.

«Des héros américains»

Ces soldats «n’ont pas seulement protégé le terrain (du Capitole), mais aussi les élus y travaillant, s’assurant ainsi que les affaires du peuple puissent continuer sans relâche», a déclaré le ministre de la Défense Lloyd Austin dans un communiqué. Les soldats de «la Garde nationale sont des héros américains et des défenseurs de la démocratie. Leur présence dans notre temple de la démocratie après le 6 janvier, l’un des jours les plus douloureux et terrible de notre histoire, a apporté de la sécurité et de l’apaisement au Congrès et certainement au pays», a également soutenu la cheffe des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.