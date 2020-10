Procès au Kenya : Attaque du Westgate: 2 des 3 accusés jugés coupables

Le centre commercial Westgate de Nairobi avait été attaqué par un commando armé, en septembre 2013. Une septantaine de personnes avaient été tuées.

Deux des trois accusés ont été déclarés coupables mardi au Kenya de «complot» en vue d’une action terroriste et de «soutien» au commando qui a attaqué le centre commercial Westgate de Nairobi en septembre 2013, faisant officiellement 67 morts, selon un journaliste de l’AFP à l’audience.

Au terme d’un long et tortueux procès débuté en janvier 2014, le magistrat Francis Andayi a estimé que Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa avaient «conspiré» et apporté un soutien aux quatre membres du commando, qui avaient péri dans cette attaque revendiquée par les islamistes radicaux somaliens shebab, affiliés à Al-Qaïda.