La Syrie enterre les militaires et leurs proches tués

La Syrie enterre, vendredi, les militaires et leurs proches tués dans l’attaque de drones la veille contre une cérémonie de promotions d’officiers qui a fait plus d’une centaine de morts à Homs (centre), à laquelle Damas a répliqué par des bombardements intensifs de zones rebelles. Des dizaines de proches de victimes se sont rassemblés tôt le matin, le visage fermé, devant l’hôpital militaire de Homs d’où les ambulances ont commencé à transporter les dépouilles des officiers et des membres de leurs familles vers leur dernière demeure, selon un journaliste de l’AFP. «Mon fils, ne monte pas en voiture, ne pars pas, reste près de moi», criait une mère éperdue de douleur, en robe noire à fleurs blanches, la tête recouverte d’un fichu blanc. Des soldats portant des couronnes précédaient les cercueils, au son d’une musique militaire.