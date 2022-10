Kayne West poursuivi par la famille de Floyd

Kanye West : Attaqué en justice par la famille de George Floyd

Une plainte a été déposée contre Kanye West. On lui réclame 250 millions de dollars de dommages et intérêts.

Lors d'un récent épisode du podcast «Drink Champs», l’Américain de 45 ans a déclaré que «le genou du policier n'était pas sur le cou de Floyd à ce point» et a évoqué le Fentanyl, une drogue à propriété analgésique que Floyd aurait prise, comme raison de sa mort. Selon l’ex-mari de Kim Kardashian, il souffrait d’une défaillance cardiaque. «Les commentaires de Kanye West sont une tentative répugnante de minimiser la vie de George Floyd et de profiter de sa mort inhumaine», a déclaré l'avocat de Roxie Washington. Dans la plainte, l’artiste est accusé d’avoir fait «de fausses déclarations sur la mort de George Floyd pour promouvoir ses marques et augmenter leur valeur marketing et les revenus pour lui-même, ses partenaires commerciaux et ses associés.» Depuis cette affaire, l'épisode en question de «Drink Champs» a été retiré de YouTube.