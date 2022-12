Lil Wayne : Attaqué en justice par son ancienne cuisinière

Lil Wayne, qui a déjà eu de graves conflits avec son ex-manager, serait-il un patron sans pitié avec son personnel? C’est en tout cas ce qu’affirme son ancienne cuisinière personnelle, Morghan Medlock, qui vient de déposer une plainte contre lui. Elle accuse le rappeur de l’avoir licenciée de manière injuste, du jour au lendemain. Dans les documents remis à la justice, obtenus par The Blast, on apprend que cette femme avait été engagée en octobre 2020, pour préparer les repas quotidiens de l’Américain de 40 ans, et répondre à ses diverses demandes. Elle devait également voyager avec lui lors de ses déplacements professionnels et être «sans cesse» à sa disposition durant ses jours de travail.