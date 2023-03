Bad Bunny attaqué en justice par son ex

Getty Images via AFP

Bad Bunny va bientôt devoir faire face à la justice. Son ex-copine a déposé plainte contre lui. Carliz De La Cruz Hernández accuse la star du reggaeton d’avoir utilisé sa voix sans son accord dans deux de ses titres, selon Pitchfork. On pourrait ainsi l’entendre dire «Bad Bunny, baby», dans le morceau «Pa Ti», sorti en 2016, ainsi que dans le récent single du Portoricain de 29 ans, «Dos Mil 16».

Dans sa plainte, Carliz a expliqué que des milliers de personnes se moquaient d’elle sur les réseaux à cause de sa phrase prononcée dans la chanson de celui qui a été le roi de Spotify en 2022 et qu’on la lui rappelait à chaque fois qu’elle se rendait dans un lieu public. La plaignante, qui est sortie avec le chanteur, de 2011 à 2017, lui réclame donc 40 millions de dollars en dommages et intérêts.