C’est ce qui s’appelle être marqué à la culotte. À l’occasion d’un match de jeunes à Dubbo (Australie) entre son équipe des Parkes Spacemen et les Forbes Magpies, un certain Jack Skinner est tombé sur un redoutable adversaire. Il ne s’agissait pas d’un joueur rival mais… d’un oiseau. Une pie, plus précisément.