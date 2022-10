L’Etat de Genève redit pourquoi il croit au 30 km/h généralisé

Un programme «largement salué»

Le communicant rappelle que cette stratégie «découle au premier chef de la mise en œuvre de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, plébiscitée par 68% des Genevois en 2016». Il la juge «pragmatique et équilibrée», estimant qu’elle tient compte de la hiérarchie des axes routiers, un traitement différencié entre le jour et la nuit leur étant appliqué. Il relève aussi que ce programme a fait l’objet d’une consultation auprès des communes, des organisations actives dans le domaine de la mobilité et des associations, qui l’ont «largement salué».