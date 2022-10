Etats-Unis: Attaqué par celle qui l’accuse de viol, Trump va témoigner

États-Unis : Attaqué par celle qui l’accuse de viol, Trump va témoigner

Mais mercredi dernier, le juge new-yorkais Lewis Kaplan a décidé que les dépositions de Mme Carroll, 78 ans, et de Donald Trump, 76 ans, devaient se tenir respectivement les 14 et 19 octobre. On ne sait pas si E. Jean Carroll a témoigné vendredi et aucune des avocates des deux parties n’a répondu aux sollicitations de l’AFP.