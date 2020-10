Une vidéo tirée d’une caméra de surveillance montre en effet un chat surexcité bondir sur le promeneur, qui tente désespérément de protéger son chien en le maintenant en l’air. Teigneux, le félin ne lâche pas l’affaire et revient plusieurs fois à la charge, grimpant sur le dos de sa victime et attaquant son cou. À force de se débattre, le malheureux manque de perdre son pantalon.

Une chatte qui défendait ses petits

Le chat maléfique atteint furtivement son but ultime: celui de mordre le chien du promeneur. C’est finalement grâce à l’intervention de témoins que le chat a pu être neutralisé. Grâce à des employés du café voisin, on en sait plus sur le mobile du félin: il s’agissait en fait d’une femelle qui défendait ses cinq chatons. Selon eux, la chatte s’en était déjà prises à d’autres chiens ayant eu le malheur de trop s’approcher de ses petits.