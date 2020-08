Tasmanie

Attaqué par un requin blanc, il filme la scène

Mercredi, un père et son fils se dirigeaient en bateau vers une petite île de Tasmanie au large de Low Head pour admirer des phoques lorsqu’ils ont été attaqués par un énorme requin blanc.

Profitant du beau temps et des eaux calmes, les deux hommes avaient décidé de s'aventurer à environ 10 kilomètres de la côte pour explorer l'île Barrenjoey (ou Tenth Island), où se trouve une importante colonie de phoques. «Nous n'étions jamais allés sur l'île auparavant et nous pensions y filmer des phoques», a déclaré le père à ABC News . Lorsque soudain, un gros poisson a une première fois touché leur embarcation de 5,7 mètres.

«J’ai levé les yeux vers l'avant du bateau et j’ai pu voir un énorme requin blanc sortir de l'eau pour ouvrir la gueule et s’accrocher à l'avant du bateau, là où se trouve l’ancre», a déclaré le père. Alors que ce dernier s’inquiétait des dégâts subis, son fils a commencé à filmer la scène. C’est à ce moment que «le requin a lâché prise, est allé sous le bateau, a heurté l'arrière et a ensuite fait un énorme retournement de queue». Les deux hommes ont réussi à quitter la zone indemnes.