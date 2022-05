Kanye West attaqué pour plagiat par un pasteur

Kanye West : Attaqué pour le vol d’un sermon par un homme d’église

Kanye West est traîné en justice par un évêque américain qui estime qu’il a utilisé un de ses sermons sans autorisation pour le titre «Come To Life».

C’est un peu l’histoire de l’arroseur arrosé. Kanye West, fervent croyant qui n’hésite pas à se produire lors des services du dimanche, est attaqué en justice par un homme d’église. Un pasteur et évêque texan, un certain David Paul Moten, a porté plainte parce qu’il estime que le rappeur, qui s’est retiré du festival Coachella, a utilisé un de ses sermons sans autorisation pour créer «Come To Life». Ce titre est extrait de l’album «Donda», dont la sortie avait été plusieurs fois repoussée en 2021.