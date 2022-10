Attaque sur le salaire minimum: «On parle de centaines de francs»

L’exemple de la restauration

Le cas de la restauration, régie par une CCT nationale , est frappant. En janvier, le salaire minimum genevois passera à 4368 francs par mois (24 fr. de l’heure). Mais si la CCT s’appliquait, un employé gagnerait 3477 fr. sans apprentissage, 3793 fr. avec un AFP, et 4203 fr. avec un CFC. D’autres secteurs sont concernés : par exemple la coiffure, certains pans de la construction, les stations-service ou les centres d’appels. Neuchâtel est aussi ciblé, mais son salaire minimum est plus bas: 3654 francs.

La Fédération des entreprises romandes (FER) Genève soutient, elle, la motion Ettlin. Son président Ivan Slatkine rappelle qu’elle avait combattu l’introduction d’un salaire minimum. «Le modèle genevois est extrêmement contraignant et fait fi des CCT. Il remet ainsi en cause un pilier central du partenariat social.» S’il admet que le coût de la vie est plus élevé à Genève qu’ailleurs, il jugerait préférable que des aménagements régionaux soient négociés dans les CCT plutôt qu’imposés par des lois «qui cassent la dynamique positive du partenariat social et le vident de son sens».