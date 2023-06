Vianney réagit à ses supposées relations d'extrême droite

La réaction de Vianney en a suscité d’autres: «L’image est écornée, mon petit extrémiste…», «Il trouve le Zemmourien Geoffroy Lejeune (ndlr: référence à Éric Zemmour, politicien d’extrême droite) très intéressant. Belle salade…», «Plus jamais j’écouterai sa musique. Dire que j’ai regardé «The Voice» (ndlr: télécrochet où Vianney était un des coaches) sans savoir, ça me fout la gerbe». Les soutiens du chanteur ont, eux, majoritairement estimé qu’il n’avait pas à se justifier face à ses attaques venant de personnes issues de la «gauche moralisatrice» et qu’il ne devrait «même pas répondre à ce genre de conneries». «Qui tu fréquentes dans ta vie personnelle ne regarde que toi. Nous, c’est toi et ta musique qu’on apprécie, le reste ça t’appartient», a encore twitté une admiratrice.

Au lendemain de la parution de l’article, Vianney, par ailleurs fervent catholique et pratiquant, a mis les choses au point, également sur Twitter. «Mais quoi? Dans ce métier où je croise le Tout-Paris, j’ai pu parler avec des gens de tout bord: du président Hollande au président Sarkozy, en passant par le président Macron. De Christophe Conte (ndlr: un journaliste musical) à Geoffroy Lejeune, en passant par Bruce Toussaint (ndlr: journaliste star de BFMTV). Ces gens sont tous différents, tous intéressants, visiblement sensibles à ma passion: la musique. Mais de là à dire «très ami», on va redescendre un peu», a écrit l’artiste réputé pour son image très politiquement correcte. Le jeune papa a ajouté, visiblement remonté: «Merci de ne pas me mettre dans vos salades. Je fais des chansons pour permettre aux gens d’oublier ces sujets qui divisent et dont je ne me suis jamais mêlé.»