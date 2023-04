Football: Attaqué sur son honnêteté, Didier Deschamps réplique

Pour Didier Deschamps, qui ne cesse d’essuyer des reproches depuis 2012 qu’il est sélectionneur, au bout du village il n’y a plus de maison. Autrement dit, quand la critique va beaucoup trop loin, qu’il est attaqué dans sa probité, il réplique. À l’instar des Tontons flingueurs, «il dynamite, il ventile, il disperse!». L’ancien capitaine des Bleus et de l’OM a décidé en effet de sortir de sa réserve et de poursuivre en justice le journaliste Daniel Riolo, qui sévit régulièrement sur les ondes de RMC.