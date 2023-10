Attaque sur un hôpital: Israël et le Hamas se renvoient la balle

Le Ministère de la santé du Hamas, organisation islamiste au pouvoir à Gaza, a affirmé mardi qu’au moins 200 personnes avaient été tuées dans l’enceinte de l’hôpital Ahli Arab de la ville de Gaza. D’autres estimations donnent un bilan plus élevé. Le Hamas a imputé la frappe à Israël et le Jihad islamique a qualifié de «mensonges» les accusations de l’Etat israélien, le désignant comme en étant à l’origine, alors que les condamnations internationales se multiplient.

«Les roquettes ont été tirées près de l’hôpital»

L’armée a diffusé des cartes et un audio qu’elle présente comme une conversation entre deux membres du Hamas évoquant la responsabilité du Jihad islamique. «Il n’y a pas eu de tirs de l’armée depuis la terre, la mer ou les airs qui ont touché l’hôpital», a affirmé Daniel Hagari. «Nos systèmes radar ont localisé les missiles tirés par les terroristes de Gaza, au moment de l’explosion et l’analyse de la trajectoire montre que les roquettes ont été tirées près de l’hôpital».

La guerre entre le Hamas et Israël a éclaté à la suite d’une sanglante attaque de commandos du mouvement islamiste sur le sol israélien le 7 octobre. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils tués le jour de l’attaque, la plus meurtrière depuis la création de l’Etat d’Israël. Les frappes de représailles israéliennes sur la bande de Gaza ont tué plus de 3000 personnes, en majorité des civils palestiniens, selon les autorités locales.