mali : Attaque «terroriste» repoussée aux portes de la capitale

Une attaque «terroriste» attribuée à des jihadistes kamikazes a été repoussée vendredi, aux portes de la capitale Bamako, tuant au moins un soldat dans la ville garnison de Kati, cœur de l’appareil militaire et résidence du chef de la junte au pouvoir, selon l’armée malienne. «Les forces armées maliennes viennent de contenir encore des tentatives désespérées des terroristes de la Katiba Macina», affiliée au groupe jihadiste Al-Qaïda, «qui, tôt ce matin, aux environs de 05 h 00 (locales et GMT) ont tenté des actions kamikazes avec deux véhicules piégés bourrés d’explosifs contre une installation de la direction du matériel, des hydrocarbures et des transports des armées», a déclaré l’état-major des armées maliennes, dans un communiqué.

Sept assaillants «neutralisés»

Le bilan provisoire de cette attaque est d’un soldat malien tué et six blessés, dont un civil, et de 7 assaillants «neutralisés», 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré, poursuit le communiqué. Très tôt, plusieurs habitants ont relaté une «attaque» visant la base de Kati. «On a été réveillés par des tirs à 5 heures du matin et des bruits d’explosion», a raconté un habitant sous couvert de l’anonymat. «La situation est sous contrôle et le ratissage est en cours pour débusquer les auteurs et leurs complices», a affirmé dans la matinée l’armée sur sa page Facebook. Les hélicoptères qui survolaient la base militaire après l’attaque se sont posés et les habitants ont repris leurs occupations dans la ville, a constaté un journaliste à la mi-journée.