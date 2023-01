Logements à Genève : Attaquée en justice, l’Asloca fustige les «stratagèmes» des bailleurs

Alberto Velasco (à gauche), président de l’Asloca Genève, et Christian Dandrès (au centre), juriste à l’Asloca.

Un verdict opposé aurait coûté un demi-million de francs à la section genevoise de l’Asloca; de quoi la mettre à genoux. Mais, soulagement dans les rangs de l’association de défense des locataires: cette dernière a révélé jeudi que la justice avait rejeté la demande en dommages et intérêts d’un promoteur, au terme d’une dizaine d’années de procédure.

Document falsifié

Alors que le conseiller fédéral Guy Parmelin (UDC) s’inquiétait dimanche passé de la pénurie de logements et de la hausse des loyers en Suisse, les défenseurs des locataires en ont profité jeudi pour mettre en lumière «les stratagèmes» de certains promoteurs. «Ils leur permettent d’imposer des loyers délirants au détriment de la population et d’aggraver la crise».

Parmi ces subterfuges, celui par exemple qui a valu à la section genevoise son passage devant les tribunaux. «L’acheteur d’un groupe de huit appartements a pu les vendre séparément, l’un après l’autre, ce qui lui a rapporté un juteux bénéfice, le tout sans planter un seul clou. Sauf que pour réaliser ces opérations, il s’est appuyé sur un document qui s’est révélé faux, a illustré Christian Dandrès, juriste à l’Asloca. Le comble, c’est que le propriétaire nous a demandé des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu vendre plus cher encore!».

Un meublé qui coûte bonbon

Autre combine, dénoncée par sa collègue Caroline Renold: «Dans des logements pour la classe moyenne où les prix sont contrôlés par l’Etat, certains se voient imposer, en parallèle de leur dû mensuel normal, une location de meubles standard à des prix délirants. Mercredi, une personne nous a avertis qu’elle payait ainsi 24’000 francs par an, en plus du loyer!» C’est illégal. Mais les gens ne le savent pas forcément, analyse la juriste; ou alors «sous pression, en raison de la pénurie, ils n’ont pas le choix et l’acceptent pour obtenir l’appartement.»