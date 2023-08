La chanteuse Dua Lipa est attaquée en justice

La chanteuse Dua Lipa est encore dans la tourmente à cause de l’un de ses tubes. IMAGO/Avalon.red

Si la chanson de Dua Lipa, «Levitating» a cartonné, elle lui attire aussi ennuis et convoitises. Le musicien et producteur Bosko Kante poursuit la chanteuse en justice pour ce tube sorti en 2020, rapporte la BBC. Dans sa plainte déposée le 31 juillet 2023, à Los Angeles, on apprend que la Britannico-Albanaise était autorisée légalement à utiliser un enregistrement réalisé avec la «talkbox» de Bosko Kante, un appareil faisant sonner les vibrations de la voix comme des instruments de musique, mais dans une certaine mesure. Selon lui, Dua avait le droit de l’utiliser uniquement pour la version de «Levitating» qui figure sur son album «Future Nostalgia» et non pour des remixes ou d’autres versions du titre. Le Ghanéen de 39 ans pointe ainsi du doigt «The Blessed Madonna», avec Madonna et Missy Elliott, un autre remix du tube avec DaBaby, et une performance de Dua lors des American Music Awards, en 2020.

Et l’amende risque d’être salée pour l’artiste de 27 ans, qui joue dans le film «Barbie». Bosko Kante lui réclame à elle et son label, Warner Music Group, 20 millions de dollars pour le manque à gagner sur l’exploitation de la chanson, ainsi que 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Selon ses avocats, la star et sa maison de disques auraient eu un «manque de volonté de coopérer ou d’accepter la responsabilité», et «de nombreuses tentatives» de régler la situation à l’amiable n’auraient pas abouti.

Ce n’est pas la première fois que Dua, qui a retrouvé l’amour, fait face à la justice à cause de ce fameux single. En 2022, le groupe de reggae, Artikal Sound System, avait déposé plainte pour plagiat, car estimait qu’il y avait des similitudes avec son morceau «Live Your Life», sorti en 2017. Cependant, la plainte a été rejetée en juin 2023. Une autre est toujours en cours. Les auteurs-compositeurs Sandy Linzer et L. Russell Brown accusent la jeune femme d’avoir copié leurs chansons, «Wiggle and Giggle All Night», sortie en 1979, et «Don Diablo», sortie en 1980. Affaire à suivre…