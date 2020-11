Nouvelle-Calédonie : Attaquée par un requin-tigre lors d’un tournage

Une scientifique a été mordue à la jambe par un requin-tigre alors qu’elle participait au tournage d’un documentaire sur les cachalots.

Au large de Bourail, dans l'ouest de la Nouvelle-Calédonie, une jeune femme a été mordue à la jambe par un requin-tigre qui l'a attaquée, ont indiqué lundi les pompiers. Membre d'une équipe de vidéastes et de scientifiques faisant une expédition sur les cachalots, la victime et une de ses collègues s'étaient éloignées d'une vingtaine de mètres de leur catamaran pour aller explorer des récifs avec palmes et tuba.