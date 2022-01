Procès à Muttenz (BL) – Attaquées par un chien, une fillette et sa tante réclament 50’000 francs

Or, les choses ne s’étaient pas déroulées comme prévu. La copine de l’accusée, âgée de 37 ans, s’est rendue vers midi au domicile de son amie pour faire sortir le chien. Elle était accompagnée de sa nièce, âgée de 4 ans. Soudainement, pour une raison inexpliquée, le berger allemand s’est retourné et a mordu l’enfant aux fesses.

Selon le Ministère public, la femelle était totalement incontrôlable. La trentenaire avait tenté en vain d’éloigner l’animal de sa nièce. Réalisant qu’elle ne le maîtrisait plus, elle s’était finalement jetée sur la fillette pour la protéger. Surprise: la chienne avait lâché sa petite victime et s’en était prise à sa tante, la mordant au bras et à la jambe à plusieurs reprises. Une voisine ayant entendu les cris était venue au secours de la trentenaire et de sa nièce, empoignant le berger allemand par son collier et le remettant dans sa cage. Interrogée à l’époque par «20 Minuten», la voisine avait affirmé: «C’était un cauchemar, il y avait du sang partout.»