Balkans : Attaques au Kosovo: le Premier ministre accuse la Serbie

Des assaillants s’en sont pris samedi à deux bureaux d’immatriculation de véhicules du gouvernement. Le Kosovo accuse son voisin serbe de vouloir provoquer un conflit.

«Des individus et des groupes, dont les activités mettent en péril l’Etat de droit et l’ordre public, s’attaquent à notre Etat et troublent la paix», a écrit le chef du gouvernement kosovar, Albin Kurti, sur son compte Facebook. «La Serbie les encourage et les soutient clairement (...) La Serbie abuse des citoyens du Kosovo pour provoquer un sérieux conflit international», a-t-il accusé.