Attaques chimiques en Syrie: la justice française émet un mandat d’arrêt contre Bachar al-Assad

Le président syrien Bachar al-Assad, son frère et deux généraux font l’objet depuis mardi de mandats d’arrêt internationaux de la justice française, soupçonnés de complicité de crimes contre l’humanité pour les attaques chimiques perpétrées en Syrie à l’été 2013. Ces attaques au gaz sarin, imputées au régime de Bachar al-Assad, avaient notamment fait plus de 1000 morts dans la Ghouta orientale le 21 août 2013, selon les renseignements américains.

Les quatre mandats d’arrêt, annoncés par des associations plaignantes et confirmés par une source judiciaire, ont été émis mardi par des juges d’instruction du pôle crimes contre l’humanité du tribunal judiciaire de Paris. Ils visent la chaîne de commandement: le président syrien; son frère Maher, chef de facto de la Quatrième division, unité d’élite de l’armée syrienne; ainsi que deux généraux: Ghassan Abbas, directeur de la branche 450 du CERS, et Bassam al-Hassan, officier de liaison et chef de la sécurité.