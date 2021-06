Attaques en série contre des sympathisants d'Erdogan

Des inconnus ont tagué les murs d’un producteur de kebab, il y a deux semaines, à Dulliken (SO). L’attaque n’a jusqu’à présent pas été rendue publique, écrit le SonntagsBlick dans son édition du jour. Selon des informations du journal, les auteurs ont également endommagé plusieurs véhicules de livraison, cassé des vitres et balancé de l’acide butyrique à l’intérieur de la fabrique. Pour ne pas se faire pincer, ils ont pris soin de taguer avec de la peinture noire les caméras de surveillance. Le dominical affirme que l’attaque visait directement le propriétaire de la firme, Suat Sahin. Cet homme d’affaires turc dirige l’association économique World Turkish Business et s’affiche ouvertement comme sympathisant du président turc Erdogan.