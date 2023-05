Suisse Romande: Attaqués, les golfs comblent les trous dans leur sécurité

1 / 3 Mi-avril, le groupuscule «Grondement des Terres» a revendiqué les déprédations commises au Golf Club de Genève, à Vandoeuvres. dr Les activistes du climat ont creusé des trous pour y planter des légumes, et tagué les greens. dr Le Golf & Country Club Neuchâtel a lui aussi été la cible d’actes de vandalisme, le weekend passé. dr

Des tags sur le green d’un golf neuchâtelois, le weekend passé; idem à Lausanne, à Vandoeuvres (GE) et à Vuissens (FR), plus tôt en avril, avec en plus des trous dans le sol et un gazon labouré. Tous ces parcours ont été la cible d’activistes. À l’heure du réchauffement climatique, ceux-ci fustigent des installations réservées aux plus fortunés, grandes consommatrices d’eau et néfastes pour la biodiversité, selon eux. Ces déprédations poussent aujourd’hui de nombreux sites à renforcer leur sécurité.

Rondes de nuit

«La société privée que nous employons habituellement effectue désormais des rondes de nuit; et en journée, les agents passent plus souvent, confie Maurice Di Fant, directeur général de l’Association du Golf-Club du Domaine Imperial, à Gland (VD). Par ailleurs, les polices municipale et cantonale ont augmenté leur visibilité à proximité de nos infrastructures.» Ces mesures coûteront plusieurs milliers de francs au club, mais sans répercussion sur la cotisation des membres, assure la direction. Leurs terrains saccagés, les clubs de Lausanne et Vandoeuvres ont eux aussi renforcé leur sécurité «jour et nuit»; ils n’ont pas souhaité en donner le détail. De son côté, la direction à Vuissens n’a pas voulu s’exprimer. De manière générale, les établissements contactés dans différents cantons incitent leurs membres à la vigilance.

Sur le green des European Masters de Crans-Montana (VS), par contre, «on se sent un peu moins concernés car nous n’avons ouvert que ce jeudi», indique Charles-André Bagnoud, directeur du Golf-Club Crans-sur-Sierre. Néanmoins, des contacts ont déjà été pris avec la police, signale le responsable. «Nous allons aussi adopter des mesures de vidéosurveillance. Par ailleurs, à l’approche des Masters, fin août, il y aura une présence sécuritaire plus marquée.»

Membres sollicités

Dernière cible en date des activistes, le Golf Country Club de Neuchâtel, lui, avait pourtant prévu le coup. Dans la foulée des dégâts causées mi-avril dans d’autres cantons, la direction avait mandaté une société de sécurité pour effectuer des patrouilles nocturnes. «Visiblement, ça n’a pas suffi», soupire la vice-présidente, Michèle Criblez. Désormais, la fréquence des rondes a augmenté. Mais ce n’est pas la seule nouveauté en matière de sécurité: «Certains de nos membres seniors, qui ne dorment pas beaucoup, font le tour des parcours, la nuit, sourit la Neuchâteloise. On a de la chance de les avoir!»