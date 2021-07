Moyen-Orient : Attaques quasi quotidiennes contre les intérêts américains en Irak

Huit jours après des frappes américaines en Syrie et en Irak, les attaques se multiplient contre Washington. Dernière en date, dans la nuit de mercredi à jeudi: des roquettes ont visé l’ambassade américaine à Bagdad.

Trois roquettes ont visé tôt jeudi l’ambassade américaine en Irak à l’issue d’une journée marquée par l’une des opérations les plus importantes de ces derniers mois contre les intérêts américains dans le pays et une tentative d’attaque au drone déjouée en Syrie voisine.

Ces opérations, rarement revendiquées mais très souvent saluées par les pro-Iran en Irak, semblent coordonnées et interviennent huit jours après des frappes américaines en Syrie et en Irak contre des positions du Hachd al-Chaabi, puissante coalition pro-Iran désormais partie des forces régulières irakiennes. Une dizaine de miliciens ont été tués dans ces raids et le Hachd avait promis de se «venger».