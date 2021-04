Crise climatique : Atteint de sclérose en plaques, un Autrichien saisit la CEDH

Malade, un quadragénaire voit ses symptômes s’aggraver avec la chaleur. Il vient de porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme contre l’Autriche qui a échoué à le protéger du réchauffement climatique.

«Dès qu’il fait plus de 25 degrés, je dois me déplacer en fauteuil roulant. En d’autres termes, je suis déjà affecté par la crise climatique et je le serai encore plus dans le futur», explique Mex M., qui souhaite garder l’anonymat, cité dans le communiqué.

Vienne violerait les dispositions de la CEDH

«La loi nationale sur le climat est très faible et en outre, l’arsenal judiciaire actuel ne nous donne pas la possibilité de déposer de recours», explique son avocate Me Michaela Krömer. A travers cette requête, «nous demandons donc le droit de contester cette loi et nous réclamons aussi des mesures climatiques plus efficaces». «L’Etat a échoué à agir et doit faire davantage pour limiter la hausse des températures de la planète à 1,5 degré» par rapport aux niveaux antérieurs à la révolution industrielle, poursuit-elle.