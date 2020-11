Royaume-Uni : Atteint du Covid, le prince William n’a rien dit

Le fils de Charles aurait contracté le coronavirus en même temps que son père en avril dernier, mais a caché l’information pour ne pas alarmer la population.

C’est «The Sun» qui révèle l’information. Selon le tabloïd britannique, le prince de 38 ans a été infecté par le coronavirus en avril et a subi des difficultés respiratoires. Il avait alors décidé de ne pas parler de sa contamination, car «il y avait des choses importantes qui se passaient et (il) ne voulait inquiéter personne», aurait-il confié à une source.