France : Atteint du Covid, Moundir «est sous oxygène»

L'ex-candidat emblématique de «Koh-Lanta» lutte contre une forme grave de coronavirus. Sa femme a donné de ses nouvelles sur Instagram.

Moundir est très actif sur les réseaux sociaux alors ses fans se sont inquiétés ces derniers jours de n'avoir que serait-ce une petite photo ou un petit mot. Et pour cause. «Cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir. Je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi», a confié mardi Inès, la femme de l'ancien aventurier devenu animateur. «Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid. Il est sous oxygène», indique-t-elle.