Fin de vie : Atteint d’une maladie incurable, il va se laisser mourir en direct

Suite au refus d’Emmanuel Macron d’autoriser un médecin à l’aider à mourir, Alain Cocq, un Français atteint d’une maladie incurable a décidé de diffuser sa mort en direct sur sa page Facebook.

Un Français de 57 ans atteint d’une maladie orpheline incurable a décidé de cesser tout traitement et de diffuser sa fin de vie dès samedi en direct sur Facebook, après que le président Emmanuel Macron lui eut signifié qu’il ne pouvait pas l’aider à mourir.

Perclus de douleurs depuis des années, cloué au lit et de plus en plus diminué, Alain Cocq souhaitait être autorisé à la sédation profonde, mais cette dernière n’est actuellement permise par la loi française sur la fin de vie, dite loi Leonetti, qu’à quelques heures d’une mort certaine.