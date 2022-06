Mexique : Atteint par la variole du singe, un touriste fuit l’hôpital

Un Américain qui passait des vacances dans l’État de Jalisco s’est échappé de l’établissement où il devait être testé, samedi. Il est rentré aux États-Unis.

Un Américain atteint de variole du singe s’est échappé d’un hôpital d’une station balnéaire et a fui le Mexique pour rentrer aux États-Unis. L’homme de 48 ans, originaire du Texas, a quitté Puerto Vallarta alors que le personnel médical local lui avait dit qu’il devait être testé pour la variole du singe et maintenu à l’isolement, a expliqué le département de santé de l’État mexicain de Jalisco.

Il était arrivé à l’hôpital avec des symptômes de «toux, frissons, douleurs musculaires et d’éruptions cutanées sur son visage, son cou et son tronc», a-t-il précisé. Après avoir fui, le Texan est rentré à l’hôtel où il séjournait et a quitté Puerto Vallarta par avion le 4 juin, avant que les autorités ne puissent le localiser.