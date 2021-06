Égypte : «Atteinte aux valeurs»: de la prison pour deux influenceuses

En Égypte, deux influenceuses ont écopé de six et dix de prison. Motif? Trafic d’êtres humains ou indécence, pour avoir fait jouer «deux jeunes filles mineures» dans leurs vidéos.

La justice égyptienne a condamné à six et dix ans de prison deux influenceuses, pour «traite d’êtres humains» et «débauche», après la diffusion de vidéos publiées sur les applications TikTok et Likee, a-t-on appris lundi.