Université de Genève – Atteints du Covid, ils continuent d’aller en cours

Testé positif au Covid la semaine dernière, Paul*, étudiant d u Global Studies Institute , continue pourtant d’aller en classe. Comme lui, Lara* , une camarade de première année , se rend à ses cours malgré un autotest positif au virus. Pourquoi donc passent-ils outre la quarantaine? « On n’a pas le choix. Les profs refusent de mettre en ligne les séminaires et certaines conférences » , explique Paul entre deux quinte s de toux.

«Je suis otage de cette situation»

Les deux étudiants de l’Université de Genève (UNIGE) ont demandé à pouvoir suivre à distance les enseignements, sans succès, assurent-ils. « Je ne sais pas qui de moi ou de l’uni est le plus inconscient. Je suis otage de cette situation » , regrette Paul. Le fait que la présence compte pour 10% , voire plus, dans la note finale d e certains séminaires a aussi poussé les deux jeunes à retourner sur les bancs d’école. « Les prof s disent ‘ oui oui ’, m ais au final, on est quand même perdant s . Je n’y serais jamais allée si j’avais a ccès au cont e nu e n ligne », affirme Lara, q ui a assisté à des cours avec deux autres amies atteintes du coronavirus.