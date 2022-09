Jamie Flatters promet qu'Avatar 2 sera bluffant

À 22 ans, l’acteur britannique incarne Neteyam, le fils aîné de Jake et Ney’tiri dans «Avatar: La voie de l’eau». Il n’était qu’un jeune comédien inconnu et débutant de seize ans lorsqu’il a été choisi par le metteur en scène, James Cameron, qui songe par ailleurs à laisser la main . Il est venu présenter treize minutes du film lors de la convention D23 de Disney , le 10 septembre 2022.

Attendez-vous à être bluffés par ce monde aquatique, car, même s’il y a beaucoup d’effets spéciaux, on a réellement tourné sous l’eau et la magie opère à 100%. Les détails de cet univers aquatique ont l’air tellement réels qu’on se laisse emporter par l’histoire. James Cameron est un réalisateur unique et c’était fort aussi pour moi de présenter ces treize minutes du nouveau «Avatar» devant autant de gens.

J’étais très nerveux avant de monter sur scène. Il y avait près de 8000 personnes et de nombreuses stars de films et séries Disney. Je me demandais comment un quasi débutant comme moi serait accueilli. Mais la salle entière s’est mise à hurler de joie quand «Avatar: La voie de l’eau» a été annoncé. Une fois devant les spectateurs, j’ai repris confiance en moi (rires). C’était génial et une expérience unique dans ma vie.