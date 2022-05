Suisse : Attendre avant d’acheter le F-35 pourrait coûter cher

La Suisse a jusqu’à mars pour acheter l’avion de combat américain. Passé ce délai, le prix pourrait être renégocié à la hausse en raison du renchérissement, affirme le journal suisse alémanique « SonntagZeitung ».



L’avion de combat F-35 du constructeur américain Lockheed Martin a la cote. La Suisse, la Finlande et l'Allemagne veulent se le procurer, écrit la « SonntagsZeitung ». Mais cela a un prix. Et celui-ci devrait augmenter, en raison d’exigences relevées et du renchérissement qui frappe l’économie des Etats-Unis.