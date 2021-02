La feuille de route pour un déconfinement par étapes, imaginée par economiesuisse et l'Union patronale suisse et présentée dimanche dans la «NZZ am Sonntag», a mis GastroSuisse en colère. En effet, si ce plan était appliqué, le secteur de la restauration ne pourrait rouvrir qu’après la vaccination de toutes les personnes appartenant aux groupes à risque, soit pas avant début mai. «Il n’en est pas question!» clame Casimir Platzer, dans «Blick». Le président de GastroSuisse est d’autant plus amer qu’il a appris l’existence de ce projet par la presse, alors même qu’il siège au conseil d’administration de l’Union patronale. Pour lui, il est disproportionné que les personnes qui ne sont pas à risque doivent attendre si longtemps avant de pouvoir retourner au restaurant.

Les vaccinations rythment le tempo

L’OFSP a calculé qu’environ 2,4 millions de personnes appartiennent à des groupes à risque, soit les personnes de 65 ans et plus et celles souffrant de certaines pathologies. Au 10 février 2021, 482'423 doses de vaccins avaient été administrées et, au mieux, 240’000 personnes avaient déjà reçu la deuxième injection leur offrant une protection complète. Ce sont donc encore plus de 2 millions de personnes qu’il faut vacciner et il est peu probable que cette opération puisse être achevée dans les deux mois et demi à venir.