iPhone: iOS 16.2 arriverait ce mardi

iPhone : Attendue, la mise à jour iOS 16.2 arriverait ce mardi

De nouvelles fonctionnalités

Si cela se révèle exact, c’est donc ce mardi que les utilisateurs d’iPhone pourront profiter de nouvelles fonctionnalités. Dans la liste, on citera l’arrivée de l’application Freeform d’Apple. Cet outil de prises de notes, qui prend la forme d’un grand tableau blanc, permet de collaborer en temps réel avec d’autres utilisateurs. Cette app maison sera aussi disponible sur iPad et Mac. Les activités en direct feront aussi leur apparition sur l’écran verrouillé. Certaines applications, comme celles de sport, pourront ainsi afficher des informations mises à jour en temps réel, tels que le score d’un match ou encore le suivi de la livraison d’une commande, sur Uber Eats par exemple. iOS 16.2 s’accompagne aussi de l’amélioration de l’affichage permanent de l’écran de verrouillage, dont bénéficient les utilisateurs d’iPhone 14 Pro et Pro Max. Il sera en effet possible de désactiver le fond d’écran et/ou les notifications pour ne laisser que l’horaire et les widgets visibles en permanence sur l’écran de verrouillage avec le mode always-on activé.