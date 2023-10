Attentat à Bruxelles: Il «avait un profil radicalisé»

Vincent Van Quickenborne a indiqué qu’en juillet 2016, des «informations non confirmées ont été transmises par un service de police étranger selon lesquelles l’homme avait un profil radicalisé et voulait partir vers une zone de conflit pour le jihad». Il a souligné qu’à l’époque, peu après les attentats du 22 mars 2016 qui ont fait 35 morts à l’aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles, «ce type d’information et de notification était légion». Le ministre a ajouté que les services belges avaient procédé à une vérification de cette information, mais qu’aucune suite n’avait été donnée, sans plus de précision.