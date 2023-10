Attentat à Bruxelles: Une des victimes habitait le canton de Berne et travaillait aux CFF

Une des personnes tuées en pleine rue lundi soir à Bruxelles était âgée de 60 ans, vivait avec sa famille dans le canton de Berne et était employée aux CFF. Selon le «Blick», l’homme était grand-père d’un enfant et soutenait depuis longtemps l’équipe nationale de football suédoise. Il s’était affiché sur les médias sociaux en fan de l’équipe scandinave et avait aussi été entraîneur de football chez les juniors, précise le journal alémanique.