Pakistan : Attentat à Karachi: au moins un mort, 12 blessés

Une bombe placée dans une moto a tué une personne jeudi soir à Karachi, deux semaines après qu’un attentat suicide perpétré par un groupe séparatiste pakistanais a fait quatre morts dans la même ville.

Une personne a été tuée et douze autres blessées dans l’explosion d’une bombe à Karachi jeudi en fin de journée, selon la police. L’explosion s’est produite dans le quartier de Saddar à Karachi, la ville la plus peuplée du Pakistan, vers 23 heures jeudi soir.

Investissements chinois

Le mois dernier, une femme kamikaze a tué quatre personnes, dont trois ressortissants chinois, lors d’une attaque contre un minibus transportant le personnel d’un programme culturel de Pékin à l’Université de Karachi. L’Armée de libération baloutche (BLA) – un groupe luttant pour l’indépendance de la province la plus grande et la plus pauvre du Pakistan – a revendiqué l’attentat du 26 avril.