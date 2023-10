Attentat d’Arras: une minute de silence lundi dans les écoles françaises

Onde de choc

La journée de classe dans les collèges et les lycées ne commencera qu’à 10h lundi, pour permettre aux enseignants et au personnel de se retrouver à 8h et «préparer la reprise des cours» lors d’«un temps humain et pédagogique», a également annoncé Gabriel Attal. «Je souhaite que lundi soit une journée de solidarité pour nos professeurs», a insisté le ministre.